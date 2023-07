Recsken is egyre több jelzés érkezik Nagy Sándor polgármesterhez a dizájner drogokat illetően. Portálunk érdeklődésére elmondta, szinte mindenki kivétel nélkül tudja, hogy kik árulják, terjesztik a többnyire azonosíthatatlan összetételű, olcsó drogot. Jelzés érkezett idáig a Szent István útról, a Hunyadi út közepéről és annak végéről.

Facebook-bejegyzésében most azt írta:

- Emiatt gyakran járok arra esténként, és több alkalommal zavartam el egyéneket, akik egyértelműen a fogyasztói rétegből származnak. Kitágult pupilla, zavart viselkedés... Próbáltam több esetben elbeszélgetni velük az életcéljaikról, hiszen kivétel nélkül mind alig huszonéves fiatalok. Tudják, hogy nem helyes a szer használata, de nem képesek tenni ellene. Tegnap este utoljára voltam elnéző! Nem lehetek naiv, hiszen tudtam, hogy nem az én ráhatásomra fogják abbahagyni, de ne mondják, hogy nem nem próbálkoztam szép szóval meggyőzni őket. Mivel a Hunyadi úton élők jelentős többsége megveti az árus dílereket, akiket jól ismernek, ők is elszántak, hogy véget vessenek a terjesztésnek! Közös fellépést kezdeményezek a lakosokkal karöltve! - tette hozzá.

A folytatásról és hamarosan újabb részletekről számol be - ígérte.

Vármegyénkben számos településen okoz gondot a dizájner drogok terjedése. A rendőrség eddig is arra biztatott mindenkit, hogy tegyen hivatalos feljelentést, ha ilyen esetet észlel környezetében. Ezt sok helyen megtették, a bűnüldözők meg is jelennek a helyszíneken, begyűjtik a rendzavarókat, de egy-két nap után haza is engedik őket, mivel a jelenlegi jogszabályok ennyit tesznek lehetővé.

A békés lakosság egyre több településen sürget megoldást. Mindenütt arról számolnak be - Tarnaleleszen, Kerecsenden, Bükkszenterzsébeten, Mátraderecskén - hogy jól beazonosítható terjesztőkről van szó, akiket név szerint ismernek a falvakban. Határozottabb fellépést sürgetnek mindenhol, mivel a lakosság ezt várja el.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock.)