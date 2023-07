Írtak még arról is, hogy ez a száz százalékos csend egyre ritkább, és mint ilyen, egyre értékesebb. Az Egyesült Államokban már egy szervezet is alakult ezen területek azonosítására és megóvására. Hogy miért van erre szükség? Ezzel kapcsolatban így fogalmaz a szervezet hivatalos oldala:

- Tudományosan bizonyított, hogy a csendes természetben eltöltött idő csökkenti a stresszt, a szorongást, a depressziót, az ismétlődő gondolatokat, és helyreállítja a figyelmet. A csend a madaraknak és az állatoknak is jót tesz, hiszen segíti őket a kommunikációban, a társak vonzásában és a veszély érzékelésében." írja a Quiet Parks International (QPI) nevű nonprofit szervezet.

A Mátra erdeinek feltétlenül szerepelniük kellene a csendes parkok között, bár a bizonyos részein közlekedő motorosok miatt nem sok esélye lehet, hogy el is nyerje a QPI díjat. Mindenesetre ha egy igazán csendes helyet sikerült találnunk, akkor érdemes bejelentenünk a honlapon. Ha ezt megtettük, a helyszín jelölést fog kapni a honlapon szereplő térképen (a térkép jelen pillanatban nem elérhető), de ez még nem jelenti azt, hogy a szervezet garantálni is tudja, hogy a hely valóban csendes. Ahhoz, hogy a QPI önkéntesei odaítéljék a díjat, le kell ellenőrizniük, hogy a terület valóban megfelel a kritériumoknak. Érdekesség, hogy nem csak parkokat és természeti helyszíneket jelenthetünk be, hanem szállást, hotelt és lakókörzetet is - érvel az utazási portál cikke.