Legendás történelem, színes programok, kisvárosi idill nagyvárosi lehetőségekkel és elképesztő gasztronómiával. Egerben sétálva pazar éttermeket, cukrászdákat, kávézókat és borozókat találunk, amelyekért maguk az egri lakosok is valósággal rajonganak.

A város turisztikai szervezete a legújabb kampányával Eger színes gasztronómiai kínálatát mutatja be a vendégeknek – írja Törőcsik Gábor, az Eger Városi Turisztikai Kft. ügyvezetője közleményben.

A Gasztrokörút menete egyszerű és nagyon finom. Ha részt szeretnénk venni az ínycsiklandó kalandozásban, mindössze meg kell látogatnunk egy tetszőleges vendéglátóhelyet a Gasztrokörút résztvevői közül július 15. és szeptember 30. között. A vendéglátóhely kínálatából kedvünkre kóstolhatunk, amit megkívánunk. Fizetés után megkeressük a vendéglátóhelyen kihelyezett Gasztrokörút reklámot, megnyitjuk a rajta látható linket és beírjuk a nevünket, ezzel jelezve, hogy itt jártunk. Miután legalább 3 résztvevő helyen elvégeztük ezeket a lépéseket, csak besétálunk az egri Tourinform irodába és átvesszük a garantált ajándékunkat. Merthogy a finom túra teljesítéséért még ajándék is jár, hogy otthonról is emlékezzünk a Gasztrokörutas élményeinkre.

A Gasztrokörút részleteit és a résztvevő vendéglátóhelyek listáját a kampány oldalán találhatjuk meg.

– Induljunk Gasztrokörútra, kóstoljunk finomságokat és zsebeljük be a garantált ajándékot – hívja fel a figyelmet.

Törőcsik Gábor, az Eger Városi Turisztikai Kft. ügyvezetője elmondta, Eger mindig jó választás.

– Attrakcióink és színes programkínálatunk mellett a vendéglátóhelyeink miatt is megéri időről-időre a városba látogatni. Idén ismét játékra hívjuk a vendégeinket és a Gasztrokörút keretében szeretnénk élményszerűen bemutatni Eger gasztronómiai kincseit – emelte ki.

Sarusi-Kis Ádám, az Eger Városi Turisztikai Kft. turisztikai menedzsere és a kampány ötletgazdája elmondta, évről-évre tapasztalják, hogy az Egerbe érkező vendégek milyen elismerően vélekednek a város gasztronómiai kínálatáról.

– Az utóbbi időszakban valóban nagyon sokat fejlődött ilyen téren is Eger, mindezt úgy, hogy már 5-10 éve sem lehetett okunk panaszra. Örökérvényű látnivalóink mellett a vendéglátóhelyeink is egyre nagyobb szerepet vállalnak abban, hogy Eger Magyarországon belül és a nemzetközi piacon is meghatározó turisztikai célpont maradhasson. A Gasztrokörút kampányba a város legjobb vendéglátóhelyei közül gyűjtöttünk szereplőket, hogy az Egerbe érkezők figyelmébe ajánljuk őket. Vannak közöttük kicsik és nagyok, évtizedek óta üzemelők és új szereplők, egy azonban mindannyiójukban közös, mégpedig, hogy szívvel-lélekkel dolgoznak és a lehető legjobb minőségre törekszenek. Azzal, hogy mindent megtesznek a vendégeik elégedettségéért, egyúttal a város nívóját is emelik, amiért nagyon hálásak vagyunk. Bízunk benne, hogy a Gasztrokörút kampánnyal még több új elégedett vendéget szerezhetnek, és ami ennél is fontosabb, hogy az Egerbe érkezők is még több új kedvenc törzshelyre lelhetnek – zárta gondolatait.