– Közismert, hogy Magyarországon az egyetlen őshonos teknősfaj a mocsári teknős. Az is széles körben tudott, hogy erre a fajra nagy veszélyt jelentenek a felelőtlenül vizeinkbe engedett külhoni teknősfajok és az azok által hordozott kórokozók. De ahhoz sem kell túl sokat gondolkodnunk, hogy belássuk: az elmúlt évek szélsőséges csapadékviszonyai sem kedveznek egy döntően vízhez kötődő élőlénynek. Viszont az már kevésbé köztudott, hogy ennek a fajnak a nősténye szárazföldön rakja le tojásait, és akkor több száz méterre, sőt, akár egy kilométerre is eltávolodik a víztől az ideális tojásrakó helyének megtaláláshoz. – hívta fel a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság közösségi oldalán.

Mint írják, a mocsári teknősök tojásrakási időszaka az évnek ebben a szakaszában van, és az úthálózat gyakran kettészeli az élő- illetve szaporodóhelyeiket.

– Így volt szerencsénk nekünk is egy ilyen páncélossal összefutni a Szentistvánt Tiszabábolnával összekötő közúton. Az utóbbi időben nemcsak mi jártunk így Dél-Borsodban, hiszen több helyről, így Mezőkövesd és Egerlövő környékéről is jelentettek úton mászkáló teknősöket. Ahogy a bejelentők, úgy mi is átsegítettük a „tekiket” az úton, nehogy baleset érje őket. Próbáljunk figyelmesen vezetni, és vigyázzunk az úton átkelő teknősökre és társaikra ( sünökre, siklókra, baglyokra), és ha lehetőségünk van rá, akkor kerüljük el a velük való ütközést, van nekik elég kihívás az életükben az autóink nélkül is! A mocsári teknős Natura 2000 jelölő faj, Magyarországon védett, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 50 ezer forint – olvasható a posztban.