Ahogy az az intézet honlapján olvasható, a tárlatot meghosszabbították, augusztus 27-ig tekinthetik meg az érdeklődők.

Gyerekkorában még semmi nem utalt arra, hogy tehetséges alkotó lenne, később művei szinte az egész világot bejárták

Forrás: Kállai Márton / Szabad Föld

Szeretett faluját, Mezőszemerét gyakran megörökíti képein, és a művész létrehozott ott egy kisebb kulturális közösséget is.

– Kónya Réka, a párom az erdélyi Sepsiszentgyörgyről származik, polgári, értelmiségi családból. Neki romantikus volt kicsit ez a világ, a falusi lét. Vele együtt kezdtünk el közösséget szervezni. Megalapítottunk egy civil egyesületet, újságot szerkesztettünk, amely kifejezetten a falu életét mutatta be. Volt benne múltkutatás, hagyományőrzés, információk és pletykarovat is. Művésztelepet szerveztünk, kétszáz művész látogatott el ebbe a kis faluba. Nyitottságra törekedtünk, Nyílt tér volt a nevünk, és mindig mást hívtunk meg, köztük fiatalokat is. Korábban egyetlen köztéri szobra volt a falunak, a település közepén, Sarlós Boldogasszony, 1906-ban állították az Amerikából visszatérő szemereiek. Én pedig készítettem egy fát ültető idős embert ábrázoló millenniumi szobrot. 2001-ben született egy emlékmű az 1848-49-es szabadságharcról, 2016-ban pedig egy 1956-os emlékmű. Egy erdélyi barátom a kérésemre szobrot alkotott Árpád-házi Szent Erzsébetről. Szeretnék egy Petőfi-szobrot is készíteni. Tehát, ha erre téved egy turista, ezekkel is találkozik, nem csak a romos házakkal – írja a katolikus hírportál.