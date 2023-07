Közösségi oldalán többször is hírt ad sikeres horgászatairól a putnoki Tamási Andrea. Kiskörénél 2022-ben összesen 171 darabot húzott partra, ezek össztömege 610 kilogramm volt. Az idei első félévben már 152 példányt fogott az invazív halfajból, amely veszélyt jelent a Tisza élővilágára.

Június elején például négy napos horgászatra indult, összesen 89 busát fogott, az első napon tizenegyet, a többi napon szinte mindig 25-öt, reggel öttől este kilencig jöttek kapások, de voltak egy-másfél órás szünetek az egyes csapatok között, írta. Barátai akkor egy nap alatt 16 busát zsákmányoltak.

Június végén egy napos portyázásra indult, és kilenc óra alatt 32 busát húzott a partra , fél órával az első dobás után megjöttek az első halak, majd egyre jobban felpörgött a dolog. Volt, hogy egymás után háromszor is dupla kapással kellett megküzdenie. Délre már húsz hal fölött járt, délutánra már fáradt és tíz busa el is ment a horogról. Mint írta, a busák 5 család konyhájába kerültek, és ő is a kedvenc busa receptjét készítette el vacsorára. A többi horgásznak segítve arról is írt, az ívási időszak után Kiskörénél az alvízen nagyon ettek a busák.

A fehér és a pettyes busa Ázsiából származó fajok, a fő gond velük, hogy itthon azokat a planktonokat fogyasztják, amelyek meggátolják az algák elszaporodását. Az idegenhonos halakat a vízbe engedni és az inváziós idegenhonos halakat (busát, törpeharcsát, ezüstkárászt, naphalat, razbórát, amurgébet) visszaengedni tilos.