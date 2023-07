- Bárhol is jártam a világban, mikor megérkeztem a "Gesztenyésbe" akkor tudtam, hogy itthon vagyok. Lassan mindet magához veszi az anya természet - írta bejegyzésében Pálfi Richárd recski fotográfus, aki a fák pusztulását is megörökítette tegnap a hatalmas vihart követően. Olvasóinktól fotókat is kaptunk a tövestől kifordult famatuzsálemekről.