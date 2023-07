Visonta önkormányzata a mai kor kihívásainak megfelelő, korszerű kamerarendszert építtetett ki Leader forrásokból a településen. A hírre önmagában ma már nem kapja fel a fejét az ember, hiszen napjainkban a biztonságérzet növelése az egyik legalapvetőbb lakossági igény mind a helyi, mind az országos vezetőkkel szemben. Szarvas László visontai polgármester azonban az új, hiánypótló térfigyelő kamerarendszer működésével kapcsolatban arról beszélt portálunknak, hogy egy sor jövőbeli, a település életét pozitívan befolyásoló hatást látnak az eszközök telepítésében.

– A lakosság biztonságérzetének a javítása, az épített értékek, így a közintézmények védelme kiemelt fontosságú feladatot jelent az önkormányzatunk számára. A Mátra közelsége miatt feladat a természet védelme is. Több civil szervezet működik sikeresen e területen az önkormányzat mellett, a Visontai Kulturális Egyesület, a polgárőrség is nagy gondot fordít az épített és természeti környezet megóvására. A lakossági, a rendvédelmi, a hatósági igények, visszajelzések ellenére, költségvetési forráshiány miatt a településünk eddig nem rendelkezett korszerű, jól működő közterületfigyelő kamerarendszerrel. A most telepített eszközök nagyban elősegíthetik a rendőrség, polgárőrség bűnfeltáró tevékenységét, segítséget jelenthet a problémás esetek, atrocitások, rongálások, környezeti szennyezések bűnügyi feltárásában – magyarázta Szarvas László.

A polgármestertől megtudtuk, hogy az optikai IP hálózatra épülő rendszer 8 megapixel felbontású, nagy látószögű, kiváló analitikai képességekkel rendelkező éjjeli IR Monokróm, illetve nappali színes kamerákból, valamint egy 32 csatornás, 6 TB kapacitású központi videószerverből és azok tartozékaiból áll. A kamerarendszer kiépítése során olyan környezetbarát technológiákat és anyagokat használtak fel, amelyek a legcsekélyebb terhelést jelentik a közvetlen környezetre. A fejlesztés esélytudatos, nem közvetített szegregációt, előítéleteket, tette hozzá Szarvas László.

– Képviselő-testületünk reményei szerint Visonta a jövőben is élhető, fejlődő település lesz. Az elkészült kamerarendszer preventív hatása és korszerű bűnfeltáró képességei hosszú távon elősegíthetik a pozitív településkép kialakítását, fejlesztését, megóvását. További lakosságszám növelő hatása lehet annak, ha biztonságos településként tekinthetnek községünkre a potenciális ingatlanvásárlók és a gazdasági befektetők. Az új beruházók érkezésével növekedhetnek az önkormányzat adóbevételei, ami rendkívül pozitív hatással lehet a település gazdasági mutatóira, fejlesztési eredményeire – sorolta Szarvas László.

A polgármester arról is beszélt, hogy a kamerarendszerrel kapcsolatban megfogalmazott lakossági igények kielégítése, a lakóközösség biztonságérzetének javítása pozitív hatással lehet a lakosság és az önkormányzat kapcsolatára, indikátora lehet későbbi közösségi együttműködéseknek.

– Önkormányzatunk a legjelentősebb helyi közösségformáló, közösségszervező erő. Tevékenységével olyan közösségépítő és közösségmegújító feladatokat lát el, amivel jelentősen hozzájárul a település jelenlegi békés, nyugodt arculatához. Társadalmi tevékenységünk fókuszában a családok, a gyermekek és idősek állnak, ennek megfelelően évről-évre magas színvonalú családi programokat, falunapot, majálist, továbbá a gyermekek számára kézműves- és sportnapokat, táborokat rendezünk. Ezek alkalmával külön figyelmet fordítunk a környezetvédelemre, a környezettudatos életmód fontosságára, annak fejlesztésére. A kameraprojekt megvalósítása után, a kötelező önkormányzati feladataink mellett természetesen folytatjuk tovább a jól bevált, sikeres programjainkat és társadalmi közösségfejlesztő munkánkat. Ennek érdekében a legszélesebb korosztályokra és társadalmi rétegekre kiterjedő közösségeket szervezünk és támogatunk, továbbra is tevékenyen részt veszünk a térségi rendezvényeken. Továbbra is fő feladataink között szerepel településünk kulturális, tárgyi és szellemi örökségének megóvása, közösségek fejlesztése, népszerűsítése, Ezek megvalósításához forrásokat kutatunk fel, pályázatokat nyújtunk be, programokat, tanulmányokat dolgozunk ki – fogalmazott Szarvas László.