Ha tíz éve valaki azt mondja, hogy mostanra a reggeli kávé mellett a másik fontos teendőm nem az lesz, hogy bekapcsoljam a televíziót, kinevetem. Az akkori rutin egyik legfontosabb eleme volt, hogy a távirányító után nyúljak: lakásunk szinte minden zugában volt egy-egy készülék, amelyek bármely napszakban rendelkezésünkre álltak. Láss csodát: ma már nem villog a képernyő, ha kell, ha nem. A hírek, amikre persze most is szomjazunk, másfajta csatornákon jutnak el hozzánk.

Manapság a sporteseményeken kívül legfeljebb az unokák kedvéért kapcsoljuk be a televíziót, már amikor úgy döntenek, hogy nem valamilyen kézi készüléken keresnek maguknak mesét. Persze, nálam a filmek szeretete, ami több mint fél évszázada tart, megmaradt. Szerencsére megannyi streamingszolgáltató igyekszik kiszolgálni az igényeimet, így e téren sem szorulok rá a televízióra.

Viszonylag megfelelő színvonalú monitoromnak köszönhetően a vizuális élmény is biztosított, ezért kizárólag a tartalom az, ami szelektálásra késztet. Utóbbira van egy jó módszerem: mihelyst elmerülnék a sekélyes kínálat dömpingjében, visszanyúlok a bevált alkotásokhoz. Azokhoz, amiket már láttam, és tetszettek. Nem most, nem is tavaly, hanem valamikor, valahol, még az ősködben. Elárulom: a könyvekhez is hasonlóképpen viszonyulok. Ha már fájnak az egymásra hányt betűk, előveszem az egyik kopott fedelű kötetet. Tutira megyek.



