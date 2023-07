– Gratulálok a mögöttünk álló összetett, dús és feladatokkal teli évadért a társulatnak. Ez a változások és újítások éve volt – mondta Szűcs Réka, a Harlekin Bábszínház igazgatója hétfőn a társulat évadzáróján.

– Az évadot még Éry-Kovács Andrással kezdtétek, februártól ültem egy bezárt színház igazgatói székébe. Az év elején még köztetek ültem, most szemben ülök veletek. Mikor beadtam a vezetői pályázatom, már akkor is leszögeztem, ha nem ez a társulat lenne a Harlekinben, nem pályáztam volna. Éry-Kovács egy jól működő közösséget hagyott hátra, továbbra is azon leszek, hogy ez megmaradjon, s ha lehet akkor fejlődjön. Olyan erőket tudtok megmozgatni, hogy a színházunk magasan felül tudja teljesíteni a kapacitását – fogalmazott.

Bábszínpadi bemutató részlet a Padlás c. darabból a Harlekinben, Egerben

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Kiemelte, az évadban 6 bemutatójuk volt, ezek közül az elsők a Hatodik pecsét, a Kukorica János vitéz, a Fehérlófia. Majd jött egy nehéz időszak a gazdasági helyzet miatt, a színház épületét be kellett zárni két hónapra, de a munka ettől nem állt meg.

– Az Egri Kulturális- és Művészeti Központ (EKMK) befogadta a próbáinkat és előadásainkat. A nyitás után bemutatta a társulat a Három ágú tölgyfa tündére című darabot, majd következett a Kalózmese amely az Ostorosi rozé fesztiválon debütált. Idén a Padlásból is volt bemutatónk, amelyet az országban először itt láthattak bábelőadásként. Ezek közül többet jövőre is játszunk majd, tekintettel a nagy érdeklődésre. Összesen 170 előadást játszhattunk és 1012 bérletes nézőnk volt, jövőre ezt növelni szeretném. Jó jel, hogy már most több tucat bérletet vettek – mondta Szűcs Réka. Megtudtuk, hogy a legtöbbet játszott darab a Boribon volt, de még a Partiumi Magyar Napokon is játsszák nemsokára. Színészeik közül kiemelte, hogy Sóvári Csaba 87 előadásban vett részt, s többen jubiláltak is. Méhi Márta 25 éve, Csonka Erzsébet 30 éve, Bencze Mónika pedig szintén 25 éve a színház munkatársa. A Tancika Marcika idén érte el a 100. előadását.

Szűcs Réka igazgató, rendező, bábszínész

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

– A X. Színházi Olimpia izgalmas izgalmas, termékeny és hasznos időszak volt színházunk számára. Részt vettünk külföldi fesztiválokon is, a Szabadkai Nemzetközi gyermekszínházi fesztiválról pedig Zádori Szilárd elhozta a Legjobb mozgató és színész díját a Moll tündér álmával. A fesztiválra jövőre is hivatalosak vagyunk, a Paprika Jancsi és az ördög nyelve című darabbal. Nem csak ezek a sikerek fontosak számomra, de az is, hogy tevékenyen részt vállaljunk Eger kulturális életében, együttműködjünk más intézményekkel. Az Egri Kamaraopera Fesztiválon Kukorica János vitézünket láthatták, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárba csecsemőelőadást vittünk és idén először csatlakoztunk az EKMK városi gyermeknapjához. Az egri várban felejthetetlen élmény volt a Szentiván éji programunk – emlékezett vissza az évad történéseire.

Elmondta, idén búcsúzott a társulattól Méhi Márta és Németi Krisztián. Csatlakozott viszont Hargitai Ágnes, Nagy Attila díszítő, Bankó Bence színész és Sebők Orsolya grafikus akivel a következő évad során meg szeretnék reformálni a harlekin arculatát. Zádori Szilárd társulatvezető lett, Szilner Olivér pedig kreatív vezető.

Zádori Szilárd társulatvezető, zeneszerző, bábszínész

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

– Újdonság volt a Harlekin nyár, amely várakozáson felüli siker lett, szinte azonnal elkapkodták a jegyeket, minden előadást teltházzal játszottunk. Szintén újítás, hogy a vasárnap helyett szombati előadásokat játszottunk, egy egy nap akár hármat is. Ez meg is növelte a nézőszámot s ezt jövőre is folytatjuk. A következő évadban minden hónapban lesz egy családi napunk, amikor közvetlenebb módon találkozhatnak velünk nézőink. Az évad szeptemberben kezdődik, lesz külön egy gyermekszínházi és egy csecsemőszínházi megnyitó. Azért választjuk ezt külön, mert szeretnénk felhívni a szülők figyelmét, hogy mennyire fontos, hogy gyermekeiket az életkoruknak megfelelő előadásokra hozzák el. A csecsemőknek a Ciróka maróka, a gyermekeknek a Rút kiskacsa lesz az első előadás. Jövőre látható lesz Szilner Olivér Kipp-kopp karácsonya, saját rendezésemben a Micimackó, illetve Zádori Szilárd munkája lesz Ágas-bogas névvel egy koncertszínházi darab – ez a műfaj szintén újdonság lesz. A Csongor és Tünde Madák Zsuzska segítségével kerül színpadra, s mivel a bábszínház kiváló terep a kísérletezésre, a nézők pedig igénylik az újdonságokat, ezért az évad végére még egy felnőtteknek szóló darabot is tervezünk – mondta, de az előadásról nem árult el többet.

Az évadzárón a Harlekin Legjobb dolgozóját is köszöntötték: Kovács Máté érdemelte ki az elismerést munkájával. Az Évad színészének Sóvári Csabát választották.