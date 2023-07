Ezen a héten vettek részt az Erzsébet-táborban a viszneki általános iskola felső tagozatosai, adta hírül a tanintézmény a közösségi oldalán. A beszámolójuk szerint a forróság ellenére nagyon jó hangulatban telt hétfőn első nap.

– A sportos nap során csapatépítő játékok – abroncs fogó, méta, foci, rögbi – voltak terítéken. Ezt követően számháborúztunk, majd Szent Erzsébet legendájával ismerkedtek meg a táborozók, mely után a tábor logóját is elkészítették. Pihenésképp társasjátékokkal játszottak. A tábor második napján már kedvezett az időjárás, ugyanis a Vak Bottyán-emlékhelyhez vezető biciklitúra során a napsütést kellemes szél kísérte. Az emlékhelynél a gyerekek kincseket kerestek, illetve számháborúztak. Az iskolában az ebéd utáni pihenőt követően mindenki elkészítette a saját kaspóját, amibe otthon gyönyörű növényeket ültethetnek majd. Szerdán Szolnokra, a Reptárba kirándultunk a gyerekekkel. A múzeumban számos repülő- és vadászgépet, helikoptert, harcászati gépet tekintettünk meg, illetve az akadálypályán is szórakozhattak a táborozók. Az iskolába visszaérve egy kis tűzharc is belefért még. A csütörtök főleg a sportról és a fenntarthatóságról szólt. A reggelt egy számháborúval kezdtük, amit aztán a nap során számos sportág – kosárlabda, floorball, tűzharc, tollaslabda, foci, váltóverseny – követett.

A délután "Álomváros" néven – a fenntarthatóság jegyében – üres tejes- és gyógyszeres dobozok felhasználásával készítettek városokat a gyerekek, melyek közül a legszebbeket jutalmaztuk is. A tábor utolsó napjának fő attrakciója a strand volt. Sajnos az időjárás pont az utolsó napra vált a leghűvösebbé, ennek ellenére még egy jót tudtak medencézni, szórakozni a gyerekek, és egy jó hangulatú strandröplabda meccset játszani. Ebéd után már csak a hét eseményeinek megbeszélése, a legjobb pillanatok összegyűjtése volt a feladatunk – áll a viszneki általános iskola beszámolójában.