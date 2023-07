Az idei sulyomkaszálás később kezdődött, mint a korábbi években, mert a hűvös tavasz miatt a hínárnövényzet is lassabban fejlődött. A sulymot ezúttal is négy lengőkszás csónak vágta a Tisza-tó több pontján. Először a Poroszlói-, Sarudi-, és Abádszalóki-medencében kezdődött a munka, aztán sort kerítettek a Tiszavalkira is.