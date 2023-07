Csütörtökön nyílt meg az Érsekkertben az Egri Bor Ünnepe. A Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete is kitelepült, s a körcsarnokban 14 óra 30-tól 19 óra 30-ig lehet vért adni pénteken és szombaton is. Fontos tudni, hogy minden önkéntes vigye magával a személyi igazolványát és a tajkártyáját. Ha bárki szeretne, online is tud időpontot foglalni a véradásra.