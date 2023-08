Délután 2 órától kezdődik a szüreti felvonulás, melyen a szilvásváradi Állami Ménesgazdaság is képviselteti magát. Várhatóan közel 40 lovas és egy tucat fogat vonul majd a város utcáin a szőlősgazdák feldíszített munkagépei mellett. Lesz főzőverseny és Neoton Show is, s ezen az eseményen ünneplik várossá válásuk 10. évfordulóját is a verpelétiek. Ez alkalomból érkezik dr. Fazekas Sándor korábbi vidékfejlesztési miniszter újra Verpelétre, aki 10 évvel ezelőtt átadta a település kulcsát annak várossá nyilvánításakor. Farkas Sándor polgármester pedig számba veszi céljaikat illetve elért eredményeiket az elmúlt évtizedből. A nótaest este 6 órától kezdőik, a magyar nótaénekeseket Lakatos Miklós zenekara kíséri.