Az Élményfalu Sarud, a Tisza-tó Aktív és Ökoturisztikai Központjának portálunkhoz eljuttatott közleményéből kiderül, hogy a Szélszalag Regatta Kovács Feri bácsi fejéből pattant ki 1993-ban, a balatoni Kékszalag regatta mintájára, a Tisza-tó hajósainak összefogására. Az eltel 20 évben sok minden változott, voltak válságok és felívelések a Tisza-tó életében, és a turisztika szerepében, egy dolog azonban nem változott: Feri bácsi fáradhatatlanul szervezi a rendezvényt, Ildi néni pedig minden versenyre készíti a Szélszalagokat a hajókra.

Kiemelték, 2014-től az Élményfalu Vitorlás bázisa a Tisza-tó Sail program is segít a találkozó szervezésében, ami egy dologban semmiképp sem hasonlít a Kékszalaghoz. A Szélszalag versenyek fókuszában egymás megismerése és a közös vitorlázás élménye és a vitorlás sport népszerűsítése áll.

– Nálunk nincsenek hajóosztályok, kicsik és nagyok együtt szelik a habokat - közölték.

Hozzátették, a Tisza-tó Sail Vitorlás bázison szeretnének egy új Tisza-tavi Vitorlás kikötőt építeni, de már most tudnak fogadni helyet kereső hajósokat, vannak vitorlás táboraik és vitorlás képzéseket, tréningeket is szerveznek az érdeklődőknek. Azok, akik a vitorlázás alapjait már elsajátították, kalóz vitorlásokat is bérelhetnek a Kalandpart Vitorlás központjában.