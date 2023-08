Bányásznapi megemlékezést tartottak szombaton Egercsehiben. Az ünnepség kezdetén Kovács András polgármester mondott beszédet, üdvözölve, hogy sokan összegyűltek 73. bányásznapon. Mint mondta, gyökerei őt is a bányászathoz kötik, hiszen mindkét nagyapja itt dolgozott a bányában. Még ma is vannak a faluban, akik itt dolgoztak, ők közösséget alkotnak, közös a múltjuk, emlékek köti össze őket. Az ő sorsuk, életük, munkájuk beépült a falu életébe, a hagyományokat pedig ápolják. A bányász múltnak sok hasznos mondanivalója van ma is. Kifejtette, a bányászat beindulása vezetett az akkori település fejlődéséhez, Egercsehi ma is kis falucska lenne, ha nem nyitják meg a szénbányát. Ezáltal fejlődött a helyi ipar, óriási változáson ment keresztül a település. A nehézipar, a szénbányászat ma válsággal küzd, de remélik, hogy az energetikai rendszer része lehet még a szén. Az utódok büszkén mondhatják, őseik erőfeszítése nem volt hiába való. Szerinte a régi értékeket kötelesség ápolni, s átadni a jövő nemzedékének. Pál apostolt idézte, hogy ne azt keressék, ami széthúz, hanem ami összeköti az embereket. Szerinte a háború és az energiaárak nem könnyítik meg az emberek helyzetét, de nagy erő van az összefogásban.