A gyűjtés első hete alatt 488 ezer forint gyűlt össze, erről korábban portálunkon is írtunk. Aztán később már arról is beszámolhattunk, hogy a gyűjtés meghaladta az egymilliót, s most még négy hét sem telt el és a beavatkozás árának nagyjából háromnegyed része, pontosan 1 millió 472 ezer forint már össze is gyűlt Marci támogatására.

– Nagy örömömre ebből már összegyűlt másfél millió úgy, hogy alig négy hete kezdtem el a kampányt – jegyezte meg Péter.