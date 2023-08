Elmondták, a drog futótűzként terjed, fényes nappal adják-veszik a pár száz forintos, ismeretlen eredetű és összetételű bódítószereket. Sok fiatal már most is függő, s akadnak családok, ahol a szülők is rendszeresen szerhez nyúlnak. Elhangzott az is, hogy a szerhasználók egyben áldozatok is, mivel esély sincs a rehabiltációjukra. Akadt családtag, aki több alkalommal is elvonóra vitte érintett rokonát, de mindig visszaesett. Az egyik felszólaló azt tanácsolta a jelenvőknek, hogy először mindenki nézzen szét a saját portáján. Ha a gyermeke, vagy hozzátartozója a drog rabja lett, ne adjon többé se ételt, se menedéket neki a családban. Közösítse ki, amíg nem keres magának tisztességes munkát.

Egy asszony azt mesélte, hogy kénytelen volt elköltözni a keservesen felépített, saját családi házából, mert esténként munkából hazamenet állandó zaklatásnak volt kitéve.