Félidejéhez érkeztek az áprilisban indult szintre hozó felújítási munkák az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által üzemeltetett hazai gyorsforgalmi utakon, írta a cég. Az MKIF Zrt. augusztus elsejéig, 312 kilométer sávhosszúságban, 1,6 millió négyzetméternyi felületen cserélte az elöregedett, tönkrement burkolatot új aszfaltra, kilenc hazai gyorsforgalmi úton.

Az eddig elvégzett munkálatok során 200 ezer tonna aszfaltot használtak fel. A felső kopórétegen túl, ahol szükséges volt, az alatta lévő kötőréteget is cserélték. A legtöbb burkolat az M1-es, az M3-as és az M7-es autópályán újult meg, az eddig elvégzett munkák mintegy négyötöde ezen a három sztrádán történt. Emellett az elmúlt négy hónapban felújításokat végeztek 36 hídon és felüljárón is.

Az MKIF Zrt. közleménye szerint ősszel az átvett gyorsforgalmi utakon 130 ezer négyzetméteren aszfaltoztak, a legkritikusabb szakaszokon.

A tervek szerint idén 297 kilométernyi sávhosszon, 2,5 millió négyzetméteren lesz új burkolat. Az általun szintre hozásnak nevezett felújítás három év alatt 538 kilométernyi autópálya sávot érint. Országszerte 200 híd, felüljáró újul meg, köztük négy nagyobb híd: a Rába (M1), az Oszlári Tisza – híd (M3), a Köröshegyi völgyhíd (M7) és a Pentele híd (M8). 50-60 csomópontnál a vízelvezető rendszereket és az esetleges rézsűcsúszásokat is javítanak.

Emellett több tucat pihenőt is felújítanak. Javítják az épületek, mosdók tetőszerkezetét, cserélik, javítják a gépészetet – ezekkel a felújításokkal növelik az üzembiztonságot és egyszerűsítik az üzemeltetést is. Ezekbe a pihenőkbe új bútorokat is tesznek az elöregedett fa utcabútorok helyett. Fákat ültetnek és szelektív hulladékgyűjtőket is kihelyeznek a pihenőkbe.

A gyorsforgalmi utak felújítása a tervek szerint idén 67 helyen történik meg, több tízmilliárd forint értékben. Ez természetesen terelésekkel, és forgalomkorlátozásokkal is jár. Igyekeznek a munkálatokat időben és térben úgy szervezni, hogy a lehető legkevesebb kellemetlenséggel járjanak. Ezért az egész felújítást húsvét után indították, az M7-en pedig a vakáció ideje alatt, a főváros és a Balaton közötti szakaszra, szintre hozó felújítási munkákat nem terveztek.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Németh András Péter)