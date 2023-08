A legnépszerűbb szakok az augusztusi eljárásban a gyógypedagógia, az óvodapedagógus, valamint a tanító voltak. Egyre nagyobb az igény általános és középiskolákban is gyógypedagógusokra, ez tükröződik az ez irányba jelentkezők számában is, sok gyakorló tanár képzi tovább magát. A pótfelvételi eljárásban egri gyógypedagógiai képzésre 11-en, a jászberényire 99-en adták be jelentkezésüket, közülük hatvanan, illetve 33-an nyertek felvételt. A sorban következő óvodapedagógus szakokra 23–23 hallgatót vesznek föl, az összesen 108 jelentkező közül, míg 31-31-en kezdhetik meg tanulmányaikat tanító, illetve csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon, előbbire hetvenen, utóbbira hatvannyolcan szerettek volna bejutni. A tanár szakok népszerűsége továbbra sem tört a magasba, osztatlan képzésre 57 jelentkező közül 39-et vettek föl, az egy, illetve kétéves tanári mesterszakokra 150 jelentkező közül 79-en érték el a szükséges pontszámot a felvételi beszélgetést követően.