A tegnap esti kerecsendi utcafórumra Sári László, a község polgármestere sem hivatalosan, sem más módon nem kapott meghívást, így azon nem vett részt. Ennek ellenére határozott véleménye van a jelenlegi helyzetről. Ezzel kapcsolatos gondolatait portálunknak is eljuttatta. Ebben azt írja, hogy Kerecsend önkormányzata, az együttműködő civil partnereivel együtt, a partnereit segítve, erőn felül is megtesz mindent, azért, hogy a helyi gyerekek mind az oktatás mind az egyéb közszolgáltatások terén minden esélyt megkapjanak ahhoz, hogy amennyiben a szülő is partner, a képességeiknek megfelelően hasznos tagjai lehessenek a társadalomnak.