A Szépasszonyvölgyben és a Balaton partján is ellenőrizték a borokat – írja az Agrárminisztérium. Az akció során több mint 100 létesítményt, valamint azok alkoholos ital kínálatát ellenőrizték. Bár egy egri pince működését ideiglenesen fel kellett függeszteni, összességében megnyugtató tapasztalatokkal zárult a hatósági mustra – ismertette dr. Felkai Beáta Olga, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős helyettes államtitkár.

Dr. Felkai Beáta Olga hozzátette, a turisztikailag kiemelt jelentőségű helyszínekre is különösen figyelnek a nyári szezonális ellenőrzés-sorozat alkalmával, így a Nébih az egri Szépasszonyvölgy „pince utcáit” is ellenőrizte. Összesen 7 vendéglátót, valamint pincét vizsgált a hatóság, melyekben összesen 85 bortétel, továbbá 1 alkoholos ital és 3 pálinka nyomonkövethetőségét ellenőrizték. Mindösszesen egy forgalmazott termékkel kapcsolatban ‒ az eredetvédelmi előírások megsértése: jelölési nem megfelelőség miatt ‒ kellett a hatóságnak eljárást indítania. A felügyelők a vendéglátó egységek higiéniai állapotára is fókuszáltak. Egy helyszínen ideiglenesen felfüggesztették az üzem tevékenységét nyomonkövetési és higiéniai hiányosságok miatt. A többi egység ellenőrzése megfelelő eredménnyel zárult – foglalta össze a helyettes államtitkár.