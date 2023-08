– Júliustól, amikor az időjárás is kedvezőbb volt, élénkültek a last minute foglalások belföldön, viszont ezek is jellemzően a hétvégékre, 1-2 éjszakára szóltak. A hosszabb nyaralások mértéke nem nőtt olyan mértékben, mint tavaly – mondta Kelemen Lili, a Szállás.hu sajtószóvivője. A nyári foglalások harmada két éjszakára, negyede egyre, ötöde pedig háromra szól. Az adataik szerint már a kora őszi időpontokra is sokan terveznek utazást, jelenleg azonban erre az időszakra 12 százalékkal kevesebben foglalás van az előző évhez viszonyítva.

A Balatonon 12 ezer 600 forint az átlagos ára egy éjszakának egy személy részére, a Velencei-tónál pedig 12 ezer 570 forint. Ezzel szemben a Tisza-tónál a balatoni árakhoz képest 25,6 százalékkal kedvezőbb árért, átlagosan 9 ezer 400 forintért éjszakázhatunk fejenként. Mindezek ellenére még mindig a Balaton a legnépszerűbb, a Szállás.hu nyári foglalásainak harmada szól a térségbe. A Velencei-tóra csupán a vakációzni készülők 1,2 százalékának, a Tisza-tóra 3,1 százalékának szobafoglalása szól az említett oldalon.