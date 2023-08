- Nagyon élvezzük, hogy a szüleinkkel együtt tudunk dolgozni. Hiszem, hogy életkorból és habitusból adódóan mindig egy új lendület érkezik a fiatalabb generációval. Fontos, hogy összhangban tudjunk együtt dolgozni és úgy érzem, hogy ez megvan. Szeretném magamból kihozni a maximumot. Az első és legfontosabb dolog, amit már említettem, hogy a cég működésének minden részletét megismerjem. Párhuzamosan stratégiát építünk, fejlesztéseken és újdonságokon dolgozunk. Két évtizednyi munka után most erős alapokra építkezünk, így lesz lehetőségünk egy-egy látványosabb, nagyobb lépésre is: talán még néhány meglepetés is belefér majd! Nagyon fontos számunkra az a hitvallás, filozófia és üzenet, ahogyan édesapám és bátyám készíti a borokat. Ha tehetnénk, mindenhol személyesen beszélnénk borainkról és a hitről. Ez nemcsak a munkában, hanem az élet minden területén fontos alappillére az életünknek. Reményeim szerint a Lőrincz család folyamatos bővülése jó alapot fog biztosítani a jövőt illetően – mesélt családjáról és az értékekről, melyeket fontosnak tartanak.