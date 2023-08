Az augusztus 20-i nemzeti ünnep eseményei Gyöngyösön ez évben is a Szent Bertalan templomban tartott szentmisével kezdődtek. A városi ünnepségre ezután került sor a szomszédos Fő téren. Ünnepi beszédében dr. Szén Gabriella önkormányzati képviselő arról beszélt, hogy augusztus 20., az államalapítás és I. (Szent) István király ünnepe emlékezteti a magyarságot arra, hogy elődeink egy stabil, biztos alapokon nyugvó közösség megteremtése érdekében, szakítva addigi életformájukkal. feladták vándorló életmódjukat, letelepedtek a Kárpát-medencében, elfogadtak egy új, addig szokatlan rendszert, és egy új vallást, a kereszténységet.

– Novák Katalin köztársasági elnök 2022-es beszédében azt kérdezte ezen a napon: kell-e, lehet-e ünnepelni akkor, amikor a szomszédban fegyverek ropognak, amikor a háború súlyos gazdasági következményeivel is szembe kell néznünk? Ünnepelhetünk-e akkor, amikor a földjeink áztató esőért szomjaznak, az árak egyfolytában emelkednek? Amikor bizonytalan, hogy lesz-e mivel fűteni, hogy tudjuk-e energiával táplálni a gazdaságot? Van-e ok, hely és alkalom az ünneplésre akkor, amikor családok százezrei gondolják aggodalommal újra a kiadásaikat, a korábbi terveiket? Kell az ünnep, mondta Novák Katalin. Most is, sőt, most van igazán szükségünk arra, hogy közös életünkre olyan távlatból tekintsünk, amely segít megteremteni múltunkat, valósághűen látni jelenünket, és bölcs döntésekkel segíteni jövőnket. Eleink megtették a kötelességüket a múltban, a mi felelősségünk viszont a jelen alakításában, a jövő megalapozásában áll. Lehet hinni és reménykedni, fohászkodni, de a félelem, a gyűlölködés és az egymásra mutogatás semmiképp nem vezet eredményre. Tenni kell, dolgozni tiszta szívvel, becsülettel azért, hogy a ma országa mellett a jövő stabil, biztos alapokon nyugvó országát hagyjuk gyermekeinkre – fogalmazott dr. Szén Gabriella.

Az új kenyeret Balog Gyula kanonok, plébános áldotta meg. Az ünnepi műsorban közreműködött az idén 40. születésnapját ünneplő gyöngyösi Cantus Corvinus Vegyeskar, továbbá Fliszár Odett, a Gyöngyösi Játékszín tagja.

A jeles nap programjai estig tartanak a Fő téri nagyszínpadon, miközben a gyerekek a szomszédos Hanisz téri vidámparkban szórakozhatnak. A délutáni zenés előadások sorát 14 óra 30 perckor a Mátraaljai Magyar Nóta Egyesület nyitja meg nótaműsorával, majd a Csillag Musical Társulat idézi fel a táncdalfesztiválok miliőjét. Ezt követően Homonnay Zsolt musical- és popműsora, majd Fitt Kriszti revütánca, utána pedig Dorogi Barbara Disney-slágerei szórakoztatják a nagyérdeműt. A Meseházikó Gyermekek Színháza részletek mutat be A dzsungel könyve című musicalből, amelyet Sipos F. Tamás zenei műsora követ. Végül 20 órától Kovács Kati koncertje koronázza meg az államalapítás napjának programjait.