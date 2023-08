Mivel az eset a délutáni órákban történt, így többen is észlelték a történteket:

- Nagyon sokan érkeztek, én láttam rendőrt is, meg tűzoltókat is. Gondoltuk, hogy ha arra mennek, akkor valami baj történt. Nemcsak aznap, hanem másnap is keresték, több búvár is megindult, miközben több csónak is haladt a vízen – idézte fel a látottakat egy helybeli nő a Metropolnak.

Nem ez az első eset, hogy Tiszafürednél eltűnik valaki a vízben: júliusban egy 27 éves fiatalember fulladt a folyóba.