Az olvasóink által felvetett kérdésre az egri önkormányzat sajtóreferense, Liktor Judit elmondta: a hivatkozott kerékpárút a „Déli Iparterület Közlekedés Fejlesztés” című TOP-os beruházás részeként valósult meg. A kivitelezés az Egri Városfejlesztési Kft. koordinálásában 2019-ben történt, még tart a projekt öt éves fenntartási időszaka, ami azt jelenti, hogy csak speciális esetekben lehetséges beavatkozás, módosítás.

– Egy ilyen jellegű beruházás kivitelezése szigorúan a tervek és előírások alapján történik. A forgalomba helyezést minden esetben hatósági eljárás előzi meg, ahol további kiegészítést írhatnak elő a hatályos műszaki szabályozásoknak megfelelően. Jelen esetben is a Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály engedélyezési eljárását követően került forgalomba helyezésre a kerékpárút – fogalmazott a sajtóreferens.

Kifejtette azt is, hogy az érintett útszakaszon egymás mellett két ipari telephely is csatlakozik a nagy forgalmú Kistályai úttal, mely nem rendelkezik kanyarodó sávval, ezért Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városüzemeltetési Irodája is indokoltnak tartja a kifogásolt stop táblát, ugyanakkor a stop táblának nincs kiegészítő táblája, ami időbeni hatályát befolyásolhatná. A példaként felhozott más kerékpárút kereszteződések esetén van kanyarodó osztályozó sáv vagy közúti jelzőlámpa, ami biztosítja a zavartalan forgalmat a Kistályai úton az egyenesen haladók számára.

– Kérjük ezért a kerékpárosok megértését – tette hozzá Liktor Judit.

Már a válasz ismeretében munkatársunk ismét bejárta az ominózus kerékpárutat. A tények azt mutatják, hogy a laikusok számára továbbra is megfejthetetlen marad, hogy miért kell a Kistályai 12. sz. alatt stop-táblának lennie. Különösen úgy, hogy a kresz-táblákkal "kivételezett" két ipari telephely két-két szomszédja is ugyancsak ipari telephely, előttük azonban a kerékpárúton közlekedőnek van elsőbbsége, még sima, elsőbbségadás kötelező sem védi sem a HRD Spectonetet, sem a Gyegép Kft.-t, vagy a korábbi Egri Iparai Park Kft., ma Bosch telephelyét, miközben sem jelzőlámpa, sem kanyarodó osztályozó sáv nincs egyik cég előtt sem magán a Kistályai úton.

Érdekesség, hogy a ZF Hungária három kapujához is a kerékpárúton áthajtva lehet be- illetve onnan kijutni. Ezek egyikét valóban lámpás lehajtó védi, a másik kettőnél viszont a kerékpárosnak van elsőbbsége minden esetben. A kettes kapunál pedig a ZF-ből kihajtó járműveknek "Állj! Elsőbbségadás kötelező!" az előírt szabály.

– Amennyiben a Városból kifelé tekerek, megállás és elsőbbségadás nélkül tudok úgy haladni, hogy 10 méterrel a Stop-tábla előtt a Gyegépnél kihajtok az úttestre, s máris nekem van elsőbbségem. Azt ugyanis semmilyen tábla nem tiltja, hogy, noha van bicikliút, magán a Kistályai úton közlekedjek – színezte még tovább a történetet az egyik andornaktályai, rendszeresen biciklivel közlekedő olvasónk.