A kosztümös séták sokakat vonzottak a Gárdonyi Napokon, sőt, még utána is volt rá igény, számolt be Badacsonyiné Bohus Gabriella, az Egyesület Eger Idegenforgalmáért elnöke. Úgy véli, sokkal több ilyen különlegesség kellene a városba, hogy a turistákat ne csak várjuk, de fogadjuk is. Legújabb podcast adásunkban arról is kérdezzük, vajon Eger kellően ki tudja-e használni a benne rejlő lehetőségeket a turisták megtartása érdekében?

