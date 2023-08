Már vasárnap délelőttre zenés-táncos kísérő programokat szerveztek, a legnagyobb attrakció azonban délután következett, amikor is az egri kórház hídjától közel háromezer napszemüveges gumikacsa startolt el. Rengeteg néző kísért végig az útjukat, szurkoltak nekik - és sokan talán irigykedtek is, hogy a forróságban a sárga kis állatok a vízben hűsölhettek -, hiszen az első harminc leggyorsabb "szárnyas" örökbefogadója értékes nyereményekre számíthatott. Gál Tibor borai, kenyérpirító, görkorcsolya, valamint kalandpark belépő és varázslókészlet is szerepelt a díjak között, a leggyorsabb kiskacsa tulajdonosa pedig egy kerékpárral lett gazdagabb.