Sirokban a napokban egy helyi lakos kiskorú gyermekét is felhasználva több házba is besurrant, s onnan különböző értékeket - porszívót, pénzt, egyén ingóságokat tulajdonított el. A község polgármestere Tuza Gábor a történtek kapcsán arra hívta fel a lakosság figyelmét a közösségi oldalán, hogy ilyen esetekben haladéktalanul értesítsék őt és a rendőrséget, hogy hivatalos eljárást indíthassanak az elkövetőkkel szemben. Portálunk érdeklődésére a községvezető elmondta, siroki származású, börtönviselt illetőről van szó, aki pár hónapja tűnt fel újra a településen. Azóta többször is tolvajláson kapták sőt ő maga is szemtanúja volt annak, amikor egy idős nénitől ellopta a pénztárcáját. Ahhoz, hogy a közösség biztonságban élhessen, az ilyen esetek kapcsán azonnali jelzésre van szükség - hangsúlyozta. Hozzátette, az elkövető módszerei is ismertek, felderíti a terepet, majd felajánlja, hogy kapál, takarít, tesz vesz a portán, aztán el is emeli, amit kiszemel. Kifigyeli, főleg az egyedülálló, ápolásra szoruló embereket. Állítólag idős férfiaknál egyéb szolgáltatást is felajánl, felajánlanak. Kéri az érintetteket, senkit ne engedjenek be, csak a családtagokat és a családsegítőket! Kéri továbbá a családtagokat, a szomszédokat, ha bármi rendellenességet, furcsaságot, a megszokottól eltérőt tapasztalnak, azonnal értesítsék a rendőrséget, a 112-es segélyhívón, illetve a polgárőrséget, vagy a polgármestert.

A múlt héten legalább öt helyszínen fordult meg az illető és vett magához kisebb-nagyobb értékű holmikat. Sajnos egy esetben sem történt feljelentést, ezekről csak utólag értesültek a hatóságok.

A Facebook posztban ez olvasható: Tisztelt Lakosság! Egyedül nem megy!!! A hétvégén tudtam meg, hogy több helyre is besurrant egy általunk, és Önök által is ismert személy!!! Miért nem szólnak a rendőrségnek, vagy nekem!?!? Mi ez a "majd én megoldom", meg a "nem akarok balhét"??!! Mi ez a meghunyászkodás!!! Rendet tudtunk tenni a buszmegállókban is, miért nem állnak a sarkukra?! Egy senkiházi, ganéj, tolvaj, ráadásul a kiskorú gyerekét is felhasználva, lenyúlja a porszívójukat, a pénzüket, mindet ami mozdítható és maguk meg behúzzák a fülüket, farkukat!!! Tehát figyelem! A módszer: Figyel, felderíti a terepet, majd felajánlja, hogy kapál, takarít, tesz vesz és közben tényleg elvesz!! Kifigyeli, főleg az egyedülálló, ápolásra szoruló embereket! Állítólag idős férfiaknál egyéb szolgáltatást is felajánl, felajánlanak. Kérem az érintetteket, senkit, de senkit ne engedjenek be, csak a családtagokat és a családsegítőket! Kérem a családtagokat, szomszédokat, ha bármi rendellenességet, furcsaságot, a megszokottól eltérőt tapasztalnak, azonnal értesítsék a rendőrséget, a 112 telefonon, a Polgárőrséget, vagy engem. Rendet kell tenni, de ez egyedül nem megy!! Kérem az összefogást, figyeljünk egymásra!! Kérem a megosztásokat, köszönöm - zárul a bejegyzés.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)