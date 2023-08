– Nagyon különleges nap ez a gyermekek, a szülők és az óvodai dolgozók számára is, hiszen egy régóta húzódó dolog oldódott meg. Közel kétszáz négyzetméteren volt betonfelület, ami balesetveszélyes volt. Ezt a területet most lefedték ütéscsillapító lapokkal, ami a betonhoz képest sokkal másabb érzetet ad például esés közben – mondta el portálunknak Bocsiné Percze Andrea, az egri Kertvárosi Óvodák vezetője, s megjegyezte, további terveik is vannak.