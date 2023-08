Hazai vízgyűjtő területen területi átlagban szombat reggelig 20-25 milliméter, a szombati napon 30 milliméternyi csapadékmennyiség lehullása várható.

A csapadék előrejelzés szerint árhullámok alakulhatnak ki a folyóink, vízfolyásaink külföldi, illetve hazai szakaszain.

A jelentős csapadék hatására a Tarnán is III. fokot meghaladó, egyes szelvényekben akár az LNV-t is megközelítő vízállások kialakulására kell számítani. Várhatóan jelentős csapadékot kapnak a Tarna mellékvízfolyásainak vízgyűjtői is, így a Bene-, a Tarnóca-, valamint a Gyöngyös-patakon is jelentős vízszintemelkedések valószínűsíthetők.

A csapadék előrejelzés nagyfokú bizonytalansága miatt az árhullámok kialakulása időben és magasságban is eltérhet a fentiekben leírtaktól.