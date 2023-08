Sipos Jánosné polgármester asszony tájékoztatása szerint 2023-ban ketten részesültek Rózsaszentmárton Községért Kitüntető Díjban.

Dr. Báti Anikó bölcsészdoktor 1974-ben született. A rózsaszentmártoni általános iskolában kezdte tanulmányait. A gimnáziumban szerezte meg első nyelvvizsgáját – amelyet később még kettő követett –, és itt köteleződött el a történettudomány iránt is. 1997-ben a szegedi József Attila Tudományegyetemen végzett történelem-néprajz szakon, kitüntetéses diplomával. Itt került be azokba a szakmai körökbe, ismerkedett meg olyan kiemelkedő tudósokkal, akik példaképként álltak, állnak előtte, akikkel a pályafutása során kollégaként is együtt dolgozhat.

A tanulmányai és munkája miatt elköltözött a Rózsaszentmártonból, férjével Budapesten él, de a közösségtől mégsem szakadt el. A családi ünnepek és a dolgos hétköznapok, a nyári munkák és a pihenés is itt telt a legkellemesebben. Néprajzkutatóként első jelentős munkáinak egyike 2000-ben a rózsaszentmártoni faluházban a helytörténeti kiállítás berendezése volt. A gyűjtemény a község által összegyűjtött tárgyakra épül, Rózsaszentmárton 1930-as évekbeli középparaszti háztartásának állít emléket az enteriőr.