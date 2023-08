Portálunk természetesen tett egy körutat a főzőcsapatok és a rendezvényre érkezett vendégek között is. A Szupercsillag főzősátránál elsősorban azért állt meg, mert falunapi főzőversenyeken ritkán látni ilyen fiatal szakácsokat és kuktákat. Először a név választás felől érdeklődtünk. Az okot Endre árulta el: ez egy mese volt valamikor gyerekkorukban, szerették valamennyien, s nem jutott jobb az eszükbe.

– Nagyon későn neveztük, vasárnap tudtuk meg, hogy lesz főzőverseny, falunap. Egyébként demjéniek vagyunk, de nem szoktuk ezeket a programokat követni. Vasárnapi sörözgetés közben úgy gondoltuk, hogy jó ötlet lesz kipróbálni – árulta el Endre, hogy miként került ez a fiatal társaság egy falunapi főzőverseny kellős közepébe.

A történetet Levente – aki a többiek szerint a csapatból egyedül tud főzni – folytatta: amit főznek, rendkívül egyszerű étel, csilis babot csinálnak. Viki a csapat egyetlen hölgy tagja pedig szabódva mondta, hogy ő csak ide vetődött, szerencse is ez, mert – ahogyan félig tréfásan mondták – ha nem szól időben, nem lett volna az ételben hús. Roland is úgy fogalmazott, hogy ő is csak úgy van, segít. Ettől függetlenül szerinte nagyon jó lesz, ilyen babot nem csinál senki. Aki pedig ottjártunkkor ténylegesen is épp a kondérban fövő étket kavargatta, Krisztián is úgy mondta: ő is csak bejött Vikivel a három sráchoz szétnézni.

– Segítek nekik, hogy benne legyen a varázslat – mondta.

A település főzősátránál Dobó Istvánné árulta el, hogy ők csirkepaprikást készítenek nokedlival. Megtudtuk azt is, hogy a Hegyeskő Napot minden évben az önkormányzat rendezi, főz is, de nem vesz részt magában a főzőversenyben. Az ebéd, vagy inkább estebéd négy órakor van. S hogy jól sikerüljön a főztjük, arról Szanyi Gergő, a főszakácsuk gondoskodik.

Szeghalmi György és felesége, noha egriek, már hatodik alkalommal jön el a demjéni falunapra. A már nyugdíjas asszony szerint a program, a környezet, a hangulat miatt szeretnek nagyon idejönni.

– A régi dolgoknak a vonzása, s hogy a környezet az gyönyörű, na és a rendezők hozzáállása hoz ide minket. Hogy van itt egy talpalatnyi föld, ami reméljük kitágul majd az egész magyar földre. Szeretettel összefogást nyerünk, újraéledünk és továbbvisszük a magyar népet. Minden itteni embernek, a polgármesternek, szervezőknek nagyon szépen köszönjük az évenkénti lehetőségetA – fogalmazta meg összegző gondolatait a férje, Szeghalmi György.

Az EDA, Együtt Demjénél Alapítvány sátránál Bereczné Dobos Judit kuratóriumi tag árulta el, mit is főz csapatuk, illetve azt, hogy mi mindennel foglalkozuk az alapítványuk. Amikor a töltött káposztájuk titkát kérdesztük – legnagyobb meglepetésünkre – Judit azt válaszolta, hogy a csirkeláb.

– Olyan ízt ad neki és olyan varázslatot, és olyan demjéni varázslatos tyúkságot, s a háziasszonyok varázspora hullik még bele, hogy leírhatatlanul finom lesz. Ez egy sajátos, titkos történet – mondta sejtelmesen a kuratóriumi tag.

Az EDA-ról pedig elárulta, hogy a másfél évtizednél "öregebb" Hegyeskő Napoknál is régebben működnek, s azért jött létre az alapítvány, hogy közösen, összefogásban, együtt, nonprofit civil szervezetként a faluért együtt, egységben tevékenykedjen. A húsvéti időszaktól a karácsonyi ünnepekig, nagyon sok rendezvényük van.

Tolvai Reni a közösségi médiában is tudatta a rajongóival, hogy Demjént veszi célba.