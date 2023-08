Dr. Réthy István főiskolai tanár, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gyöngyösi Károly Róbert Campus oktatója a Dominikai Köztársaságban, a Santo Domingo Instituto Technologico Nemzetközi Hetén járt egy oktatói mobilitási programnak köszönhetően, tájékoztatta portálunkat Nagy Réka, a campus kommunikációs munkatársa. Közlése szerint a hét az intézmények oktatási és kutatási programjainak kölcsönös megismeréséről szólt. Felidézve dr. Réthy István élménybeszámlóját szólt arról, hogy komoly hangsúlyt kapott a házigazda bemutatása. Jól strukturált, érdekes és jó előadói szelekcióval felépített prezentációkat láthattak, hallhattak a hét résztvevői, s ezek közé illesztették be a partnerintézmények bemutatkozásait.

– Mivel a spanyolul tudó dr. Soós Anita egyetemi adjunktus volt az utastársam, így bárhol elakadtunk az angol nyelvű kommunikációban, azonnal volt segítség. Emellett a kolléganő a Dominikai Köztársaságban érettségizett cserediákként, tehát tulajdonképpen egy idegenvezetőt is kaptam magam mellé, akivel sokkal könnyebb volt a helyi érdekességeket felfedezni. Ráadásul a kint töltött idő alatt lehetőségem volt a valamikori befogadó családjával is találkozni, ami óriási, érzelemgazdag élmény volt. Kirándultunk egyénileg is, az INTEC szervezésében is, no meg az ottani Nemzetközi Iroda egyik munkatársával is, Cristal Cespedes-szel, aki tavasszal járt nálunk. Akkor mi mutattuk meg nekik az egyetemet és a környéket. Hatalmas élmény és adrenalinlöket autót vezetni ott, de imádtam. A helyiek is azt mondták: pont annyira vagyok laza, őrült, hogy simán beilleszkedek a helyi közlekedési kultúrába. Ha négytagú családot látsz egy motoron – a tankon a nagyobbik gyerek, apu és anyu között a kicsi, s anyu hátul két szatyorral a kezében –, ne lepődj meg, ez teljesen elfogadott és természetes, mint ahogy az is, hogy nincs rajtuk bukósisak. Gyönyörű és egyedi, a miénktől eltérő a természeti környezet, vidám, az érzelmeit magas hőfokon és őszintén megélő nép a dominikai. A kicsik is egyből táncolnak, ha megszólal a salsa, merenge vagy bachata, lazák, családcentrikusak és fülig ér a szájuk. Mindenkin hosszú nadrág és ing van, nem ritkán atlétával alatta. Ha rövidnadrágos embert látsz, az turista – mesélte dr. Réthy István.

A gyöngyösi oktató elmondta, hogy a spanyol gyökerek miatt valójában kultúrsokk vagy gasztronómiai meglepetés nem érte.

– Az azonban megmaradt, hogy a kint tartózkodásunk alatt egyetlen balesetet sem láttunk. Bizonyára mindenki sokkal jobban odafigyel az állandó vészhelyzetérzet miatt. Minden második autón kék-piros villogó van, ami nem legális, de nem is nagyon foglalkoznak vele. Nagyon sok autó ablakai – a szélvédőt is beleértve – sötétre vannak fóliázva, olyan fényerővel közlekednek sötétedés után, hogy az embernek a szembeforgalomtól kifolyik a szeme. Ja, és ott nem esik az eső, csak egyszerűen leszakad az ég – sorolta dr. Réthy István.

A gyöngyösi campus főiskolai tanára hozzátette, az ilyen nemzetközi merülések inspirálják, feltöltik. Nagyobb lendülettel és kedvvel várja ilyenkor az éppen következő szemesztert.