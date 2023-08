Az esemény azzal a céllal jött létre, hogy közösségi élményt adjanak a dobosoknak, tudtuk meg Gulyás Lászlótól, az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola igazgatójától. Egy szójéták is közrejátszott az ötlet megszületésében.

– Néhány éve, amikor a város szívében fagyiztam, eszembe jutott a párhuzam, hogy Dobó tér – dobos tér, így jutott eszembe, hogy meg lehetne tölteni ezt a teret egy ilyen különleges produkcióval – kezdte a történetet az igazgató, s megjegyezte, számos európai városban rendeznek ehhez hasonló programokat, ahol dobosok, gitárosok játszanak együtt, és esetenként énekesek is bekapcsolódnak hozzájuk, tehát a közösségi zenei eseményeknek most nagy reneszánsza van. Ebbe a sorba áll be az egri Egy Ütős Nap is.

Negyedik alkalommal rendezték meg az eseményt, melyre minden eddiginél többen jelentkeztek most, jegyezte meg Gulyás Lászlótól. Szombaton 24-en zenéltek együtt, s tekintve, hogy egy dobfelszerelés 3-4 négyzetmétert foglal el a térből, így jól kis is használták a rendelkezésre álló helyet.