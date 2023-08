Szerencsére a dohányzás társadalmi megítélése az elmúlt időszakban kedvező irányba változott, köszönhetően egyebek közt a megannyi intézkedésnek, a szemlélet átalakulásának. A felismerésnek, hogy ami az egyiknek üzlet, az a másiknak a pusztuláshoz vezető út lehet.

Koporsószeg. Már a mi időnkben is így emlegették a cigarettát azok, akik nem váltak a rabjává. Sajnos utóbbiak akkoriban még jelentős kisebbséget alkottak. A dohányzás az 1990-as éveket megelőzően hosszú időn át elfogadott, sőt, sok esetben szinte elvárt tevékenység volt. Az emberek pöfékeltek a munkahelyeken, az éttermekben, a vonatokon, a szabadtéri mozikban. Szinte mindenhol, minden sarokban állt egy, sokszor a bűzös csikkektől túlcsorduló, jellegzetes hamutartó. A szokás rabjai rágyújtottak a hivatalokban, a vasúti várótermek egy részét számukra tartották fenn, az iskolák vécéiről – noha ezekben akkor is tiltott volt a tevékenység – pedig ne is beszéljünk. Némelyik pedagógus alig várta a kicsengetést, hogy a tanári szoba felé tartva már a folyosón a szájából lóghasson a cigaretta. Ritkaságnak számított az a film, amelyikben a főhős – legyen akár férfi, akár nő – nem vette elő a gyufát vagy az öngyújtót. Mai szemmel nézve a legextrémebb hozzáállást talán az jellemezte, hogy hazánk legnépszerűbb futballcsapatának a mezén előbb egy hazai, majd egy külföldi dohánymárka virított. Szóval, ilyen idők járták.