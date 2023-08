A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség idén Az Év Fiatal Könyvtárosa díjat a Bródy Sándor Könyvtár munkatársának, Lovas-Szabó Kittinek adományozta. Az intézmény szöveg nélküli képkönyv, vagyis silent book gyűjteményéről írt pályázatával érdemelte ki a díjat.

A kitüntetett elmondta portálunknak, hogy lett belőle könyvtáros, és a silent bookok rejtélyes világába is beavatott minket.

– Nagyon jó magyartanárom volt középiskolásban, az ő órái inspiráltak arra, hogy komolyabban elkezdjek foglalkozni a könyvekkel és az irodalommal, valamint hobbi szinten a gyermekkönyv illusztrációk is érdekeltek. A pályaválasztáskor már tudtam, hogy a könyvtár az a terület, ahol ki tudnék bontakozni – mesélte Lovas-Szabó Kitti, aki az egri könyvtárban rengeteg mindenből kiveszi a részét.

A gyermekkönyvtárban dolgozik, vannak állandó programjaik, és évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódók is. Kollégáival fogadják a gyerekcsoportokat, mesélnek nekik, együtt kézműveskednek, mozgalmasan telnek tehát a napjai.

Nagyon szereti a munkáját, arra azonban nem számított, hogy ilyen elismeréssel tüntetik majd ki.

– Úgy gondolom, kicsit alá is becsültem magam, így egyáltalán nem gondoltam, hogy én leszek az Év Fiatal Könyvtárosa. Nagyon meglepődtem, és nagyon boldog voltam, hogy rám esett a választás – jegyezte meg.

A silent bookokról elsőre sokan gondolhatják, hogy a legkisebbeknek valók, akik még nem tudnak olvasni. A valóság ezzel szemben más, minden korosztályt megszólítanak a szöveg nélküli könyvek.

– A pályázatom a silent bookok népszerűsítéséről szólt, illetve arról, hogy a Bródy Sándor Könyvtárban mit teszünk annak érdekében, hogy minél több ember megismerje ezeket. Egyébként ez egy nagyon komoly műfaj, ahol a képek segítségével mesélhetünk. Már maga a kivitelezésük is magas képzőművészeti értéket képvisel, ehhez társul még a számunkra közvetített tartalom, ami bárki számára sokat adhat. Itt ugye csupán a képek által alkotjuk a meg a történeteket, s ebből a gyerekek is kiveszik a részüket. Olyan foglalkozásokat tartok nekik, ahol irányító kérdésekkel vezetem őket, és ezek segítségével teljes egészében ők találják ki a történetet. Meghallgatják egymást, el tudják mondani a véleményüket, és fontos, hogy itt nincsenek rossz válaszok. Ezek a közösségformáló foglalkozások rengeteg mindent fejlesztenek, például a kreativitást, a szókincset, és növeli az empátiát is – részletezte Lovas-Szabó Kitti, aki hozzátette, a gyerekek rendkívül kreatívak és ügyesek, nagyon jó sztorikat találnak ki, és hatalmas az igény bennük, hogy valaki meghallgassa őket, s elmondhassák, ami bennük van, valamint szívesen megvitatják a különböző nézőpontjaikat.

A gyermekkönyvtárban elsősorban általános iskolásoknak tartanak foglalkozásokat, de a silent bookok 0-tól 100 éves korig bárki számára tartogatnak érdekességeket. Az egri könyvtárban vannak felnőtteknek szóló szöveg nélküli kötetek is, melyek tabu vagy nehezebben emészthető témákkal foglalkoznak, így érdemes belenézni ezekbe, hogy mindenki megtapasztalja, mennyire átjön a tartalmuk betűk nélkül is.

A Bródy Sándor Könyvtárban több mint kétszáz ilyen kölcsönözhető könyv van, s ez országos szinten egyedülállónak számító mennyiség, jegyezte meg a könyvtáros.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!