Egyebek között labdavezetés, kötélhúzás, lekváros kenyér- és ropievés is szerepelt a versenyszámok között. Összesen nyolc fordulóban mérkőztek meg, s amíg a verseny tartott, kísérő programokon is részt vehettek az érdeklődők. Kérhettek csillámtetoválást, gyémántkirakózhattak és egy rendőrautóba is büntetlenül beülhettek. A Szihalmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület jóvoltából pedig fergeteges habpartival zárták a napot.