Életem talán legkülönösebb elektronikus levelét kaptam pár évvel ezelőtt. Egy, akkor a nyolcvanas éveiben járó andornaktályai néni írt arról, hogy 108 éves korában meghalt az édesanyja, írnék-e róla. A szerette halálhíréről szóló értesítésében bőséges tudnivalókat is közölt anyukája életéből, így természetesen egyszerű volt a cikk megalkotása. Most, augusztus 18-án lett viszont 100 éves a falu egy másik lakója, Deák Ferencné Ilonka néni. Az ő köszöntésekor jutott eszembe a fent említett levél. Ugyanis amikor Ilonka nénivel beszélgettem, rögtön felidéződött bennem sok-sok olyan mondat, amit a két idős ember – az élő és a már halott – egyaránt megfogalmazott.

De mit is mondanak nekünk – esetükben még nekem is –, fiataloknak az öregek? Ha tömören kellene megvonni a konklúziót, az talán a család szó lenne. Persze a száz, vagy száz plusz megélt életév ennél bonyolultabb összetevőkkel találhat csak valamiféle magyarázatot. Egyikük se mondott például olyan hosszú életi titkot, hogy mit kell enni vagy inni, hogy eljussunk az aggastyánkorig. Közös vonásként kirajzolódnak viszont az évszázados emlékfalra olyan okok, mint a tevékeny élet, a hozzánk tartozó emberek összetartása, az állandó odafigyelés a másik ember – a férj, a gyerekek a déd- és ükunokák – legkisebb rezdüléseire is. Legutóbb a teljes szellemi és majdnem teljes testi frissességnek örvendő Ilonka néni például erre a receptre esküdött családja körében az őt faggató újságírónak.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)