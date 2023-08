Bár tavalyhoz hasonlóan idén sem hosszú hétvége az államalapítás ünnepe, mégis sokan ekkorra időzítik a vakációt a Szallas.hu adatai szerint. Siófok, Hajdúszoboszló és Budapest kerültek az élre a foglalások alapján, közülük mindenhol 12 700 - 14 800 forint közötti az egy főre jutó éjszakánkénti átlagos ár. Eger éppen lecsúszott a dobogóról, a negyedik helyen végzett a top 10 belföldi úti célok között.

– Minden ötödik foglalás SZÉP-kártyás volt, és apartmanba, vendégházba többen foglaltak, mint tavaly ilyenkor. A hotelek összesített eredménye némi visszaesést mutat foglalási számban, ugyanakkor a kategória szerinti bontás alapján a négycsillagos kategóriában nőtt a foglalások mennyisége – tájékoztatta portálunkat a Szallas.hu.

A top tíz település közül Szegeden (három százalék) és Gyulán (hat százalék) csökkent a legkisebb mértékben a foglalások aránya tavalyhoz képest, a legnagyobb visszaesés pedig Budapesten (29 százalék) és Balatonfüred (25 százalék) látszik.

– A változásokhoz feltételezhetően az árak is hozzájárulhattak, hiszen Szeged (12 ezer 400 forint éjszakánként) és Gyula (10 ezer 300 forint egy estére egy embernek) is a kedvezőbb átlagárú városokhoz tartoznak, míg a főváros (14 ezer 800 forinttal) és Balatonfüred (17 ezer 250-nel) a drágábbak közé” – mondta Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője, s megjegyezte, vannak, akik az ünnepi hétvégén csak egy éjszakára maradnak, így a pénteki érkezést követően szombaton már tovább is állnak, de még többen vannak azok, akik hétfői távozással toldják meg a hétvégét. A legnagyobb bázist viszont azok jelentik, akik vasárnap távoznak a szálláshelyről.

A legnagyobb turisztikai régiók közül a Balaton térségébe szól a Szallas.hu foglalásainak harmada az államalapítás ünnepén. A második legnépszerűbb Észak-Magyarország 16 százalékkal, majd a dobogó harmadik fokán Észak- és Dél-Alföld osztoznak 11-11 százalékkal.

– Nőtt a foglalások aránya tavalyhoz képest Észak-Magyarországon és Dél-Alföldön, viszont csökkenés látszik a Balatonon, valamint Budapest és vonzáskörzete esetén, a többinél pedig nem látunk változást – mondta Kelemen Lili.

Összesítésben 14 százalékkal a tavalyi szint alatt áll néhány nappal a hétvége előtt a foglalások száma, azonban megvan az esélye, hogy csökken a különbség, hiszen az eddigi előrejelzések alapján idén ragyogó idő várható az augusztus huszadikai hétvégén, szemben a tavalyival.

A foglalások harmada apartmanba, negyede hotelbe szól. A Szallas.hu oldalán foglaló vendégek 23 százaléka vendégházba, 12 százaléka panzióba, hat százaléka pedig egyéb típusú szálláshelyre foglalt. Az apartmanok esetén egy százalékkal, vendégházaknál hét százalékkal nőttek a foglalások. A hotelkategóriák közül arányaiban a három- (43 százalék) és a négycsillagosak (42 százalék) a legnépszerűbbek. A négycsillagosoknál egy százalékkal nőtt a foglalások aránya 2022 augusztus huszadikai hétvégéjéhez képest.

Egri olvasónk, Kiss Ágnes portálunknak elmondta, ők is az ünnepi hétvégére tervezték a családi nyaralást. Nem hagyják el szűkebb hazánkat, mert úgy gondolják, rengeteg szép táj vár még rájuk a környéken. Rokonokkal utaznak, ezért egy apartmant béreltek ki három éjszakára.

– A nagyobb fiaink júliusban diákmunkát vállaltak, ezért végül úgy döntöttünk, még az iskola előtt beiktatunk egy háromnapos pihenést. Nagyon szeretünk túrázni, most Mátrafüredet néztük ki célul. Külön nagyon örülünk, hogy mostanra foglaltunk szállást, mivel elég meleget jósolnak hétvégére Egerbe, így jó lesz az erdei magaslatokon barangolni – részletezte olvasónk, aki megjegyezte, nagyon szeretik felfedezni Heves szépségeit, amiből rengeteg van és így legalább nem kell sok időt tölteniük az utazgatással.

Top 10 belföldi úti cél a magyarok körében az augusztus 20-i hétvégén a Szallas.hu oldalán leadott foglalások alapján: