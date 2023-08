Hétfő délután a Sík-hegyen avatott emléktáblát a Pannon Bormíves Céh alapítótagjának, Gál Tibor nemzetközileg elismert borásznak. A helyszínválasztás nem véletlen, hiszen a hegy különlegességét egykor Gál Tibor fedezte fel.

– 1958. augusztus 14-én született Putnokon, elsőként szerzett diplomát családjából. Tanulmányai után az Egervinnél dolgozott, majd Toszkánában vezetett borászatot. Saját pincészetet alapított, de továbbra is szaktanácsadója volt több borászatnak – mondta Lőrincz György borász, a bormíves céh elnöke. Felidézte, a világ legjobb borának nevezett 1998-as Ornellaia borásza volt az egri Gál Tibor, 1998-ban Magyarországon az Év bortermelőjévé választották. Toszkánával együtt Magyarországnak is hírnevet szerzett, nem véletlen, hogy később megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét is, de az olaszok is hasonlóképp ismerték el a tudását. Gál Tibor 2005-ben autóbalesetben vesztette életét a Dél-afrikai Köztársaságban, ahol egy szőlőbirtok szakmai vezetőjeként dolgozott.