Portálunkon beszámoltunk arról, hogy a projekt több túraútvonalon, természeti élményeken keresztül mutatja be az ökotudatos túrázás gyakorlatát, melynek során a térség szemet gyönyörködtető természeti és vízkincseit, népszokásait ismerhetik meg a kirándulók. Az útvonal mentén esőházak, állomásjelző táblák, információs táblák, asztalok, padok, panorámateraszok kerülnek elhelyezésre. Parádon háromszintes kilátó is épül, emellett a legendás Rákóczi-fa állapotmegőrzése érdekében védőház is helyet kap a településen.

Az új turisztikai fejlesztés száz százalék vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg az ősz folyamán.