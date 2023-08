Az indoklásban fölelevenítik a nyár közepén kezdődött sztorit. A Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya 2023. július 17-én érkezett megkeresése alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság másnap soron kívül helyszíni ellenőrzést tartott az abasári ingatlanokon, ahol a felújítás alatt álló munkásszállók mögött erős vegyszerszag terjengett. A lezárt épületekbe nem jutottak be, réseken, ablakokon át fényképezték le a hordókat. A több sorban egymásra pakolva acél hordókban lezárva ismeretlen mennyiségben „Jelly Roll” megnevezésű, a jelölés alapján nem veszélyes hulladékok mechanikai kezeléseivel nyert hulladék (ide értve a kevert anyagokat is) lehetett. Július 19-én ismét kivonult a hatóság, amelyről értesítették a vállalkozót és a katasztrófavédelmet is. Mivel a férfi beengedte a csoportot, kiderült, hogy az L alakú csarnokban, egybefüggő lebetonozott térszínen, műanyag raklapokon 5776 darab 200 literes acélhordóban találtak hulladékot. A hordók tömege egyenként 200- 800 kilogramm volt a feliratok szerint. Ugyanitt 49 fa raklapon 150-460 kilogramm tömegű, másféle anyagot tartalmazó műanyag zsákot találtak.

Már az első csarnokban is vegyszerszag volt, a másodikban még erősebb, a riasztási értéknél, 20 PPM-nél magasabb, 49 PPM-es szerves oldószerszintet mértek a levegőben. Itt összesen 3240 acélhordót tárolt a vállalkozó. Több edény fedele sérült volt, ezért lehetett büdösebb.

A határozat szerint a telephelyen található 9016 darab hulladék 500 kilós átlagmennyiséggel számolva hozzávetőlegesen 4508 tonna tömegű. A telephelyen környezetet közvetlenül károsító tényező, esetleges folyás, szétszóródás nem volt tapasztalható. Egy hordót fölnyitottak, abban az akkumulátor gyártás közben keletkező selejt, „Jelly roll” volt található.

A vállalkozó a határozat szerint arról nyilatkozott, egy cégtől 2300 négyzetméternyi csarnokot bérelt, majd oda egy hónappal korábban hordókat, zsákokat kezdett szállítani, a feliratozás raklaponként megtalálható a feldolgozó előírásai szerint. A telephelyre hulladékgazdálkodási engedéllyel nem rendelkezett, a helyszínen a szállításra, mérlegelésre vonatkozóan semmilyen dokumentumot nem tudott bemutatni, de azt megküldi a hatóságnak. A hulladék tulajdonosa a bátonyterenyei SungEel Hitech Hungary Kft, ő csak a logisztikai és a szállítási tevékenységeket végzi. A hulladék elszállítását szeptember közepéig tervezi. A szállítólevelekből kiderült később, hogy a vállalkozó 1729,35 tonna hulladékot tárolt több mint 11 ezer hordóban, illetve másfajta jelölésűből (kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag) majdnem hat tonnát 19 raklapon.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság mintákat is vett a hulladékokból. Megállapították, hogy a SungEel HiTech Hungary Kft. által nem veszélyesnek jelzett hulladék az egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) azonosító kód alá tartozik.

A bírságról szóló indoklás szerint a gyűjtés a hulladék összegyűjtését jelenti hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából, a tevékenység magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is. Ez pedig gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető. Hulladékgazdálkodási tevékenység is csak az illetékes hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető. Aki a szabályokat megsérti, bírság megfizetésére kötelezhető.

A hatóság az ellenőrzési jegyzőkönyvből és egyéb adatok alapján megállapította, hogy a nagy mennyiségű veszélyes hulladék engedély és hatósági kontroll nélküli tárolása által, - különös tekintettel a hulladék jellegére és jellemzőire – a környezetveszélyeztetés megvalósult. Környezetkárosodás viszont nem következett be a jogsértő tevékenység során.