Dr. Kormos Kinga, az Egri Áldozatsegítő Központ koordinátora szerint két jelentős partnerük van, a rendőrség és a kormányhivatal, nekik köszönhetően kihelyezett ügyfélfogadásokat is tudnak tartani. Az anyagi segítségen túl pszichológiait is tudnak nyújtani, gyerekeknek is. Fordulnak hozzájuk súlyos bűncselekmények áldozatai is, de gyászfeldolgozásban és zaklatás (bullying) áldozatainak ügyén is dolgoznak. Fontos, hogy tudjanak az emberek, gyerekek erről a lehetőségről, szerinte a társas kapcsolatok leépülnek, az egymásra szánt idő rövidül, ezért is fontos a fiatalokkal a kötetlen beszélgetés.