A Dobó téri Minorita templomban tartott műsor után fellobbantak a fáklyák, és az Egri Fertálymesteri Testület vezetésével a menet elindult a várba.

Lengyel Gyula atya köszöntötte elsőként az egybegyűlteket, s megtartotta ünnepi beszédét, melyben kitért arra, az igazságot minden nap fel kell éleszteni, és az ember életének egy értelme van: tettekre kell váltani mindazt, amit az Isten reánk hagyott.

Dr. Ringert Csaba, a Dobó István Vármúzeum igazgatója ünnepi beszédében megköszönte az Egri Lokálpatrióta Egyletnek, hogy évről-évre megszervezik a történelmi falak között a Fáklyás Királyköszöntőt.

– Imre királyunk sírhelye a mai naptól az emléktábla mellett királyi sírhoz méltó módon is jelölést kap az eredeti helyén, a székesegyház nyugati oldalán. Ezt követően pedig I. Imre királyról információkat is olvashatnak majd a várba érkező látogatók magyar és angol nyelven is – emelte ki az igazgató.