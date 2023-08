– Füzesabony polgármestereként inkább optimizmusra van-e oka, vagy inkább van miről panaszkodnia?

– Feltétlenül az optimizmus a meghatározó, hiszen 2014-ben, amikor megválasztottak, célként tűztük ki, hogy ipari parkot hozzunk létre, vonzóvá tegyük a települést a vállalkozásoknak. Jellemzően addig mindenki elmondta, hogy településünk milyen jó helyzetben van, hiszen közlekedési csomópont, jók az adottságai, de ezeket senki nem használta ki. Másik cél volt, tekintettel arra is, hogy itt már, a környezetünkben, szinte mindenhol – még a legkisebb faluban is – megújultak a településközpontok, s valahogy ebből mi mindig kimaradtunk. Szerettünk volna egy városhoz, egy járási központhoz méltó központot létrehozni. Szintén meghatározó célként fogalmazódott meg ennek kialakítása. Örömmel mondhatom, hogy ezt a két célt teljesítettük is.

– Úgy tudjuk a városközpont kialakításának költségei meghaladták a két milliárd forintot. Mit sikerült megváltoztatni ebből az összegből?

– A városközpontunk, közel 2,2 milliárdos beruházással elkészült. Ez három fő területet érintett: a város főutcájának nevezett Rákóczi utca, ahol parkolók, zöld területek, közterek létesültek. Másik nagyon fontos terület volt a piac, amely nem felelt már meg a kor követelményeinek. Itt is parkolókat, fedett, félig fedett elárusítóhelyeket hoztunk létre. Harmadikként a buszmegáló környékét említhetem, ahol történt egy háromról kétsávosra szűkítés, illetőleg létrehoztunk egy olyan helyet, ahová eső esetén a várakozók be tudnak menni, s ott mosdó is van.

– Holt tartanak az ipari park kialakításával?

– Ami az ipari parkot illeti: volt az önkormányzatnak hat, közel egy hektáros, a termelésből már kivont telke. Mi erre tettük rá a pályázatainkat. Ennek köszönhetően a telkeket közművesítettük, ide csináltunk megfelelő utat, bevezettük a villanyt, a közvilágítást és természetesen a vizet és a gázt, aminek az eredménye az lett, hogy az itt lévő hat telek mindegyikét megvették. Három vállalkozás akart itt letelepedni, amiből végül is kettő jött ide. A Tobroco Machinery Kft. Egerből jött és építette fel csarnokát és már megkezdte a tevékenységét. Egy másik nagyobb vállalkozás, akinek két telke van logisztikai központot hoz itt létre. A harmadik gazdasági társaság is elkezdte a csarnokának az építését, amit pályázati pénzből szeretett volna megvalósítani, ám szabálytalansági eljárás indult ellenük, így a pályázatuk meghiúsult. Úgy tudom, hogy a telküket ők árulják. E malőr ellenére sikeres volt a pályázatunk, hiszen két komoly cég is megtelepedett már és vannak további érdeklődők.

– Vélhetően a cégek érkezésének a munkahelyteremtés miatt van jelentősége.

– Munkahelyteremtés és adóbevételek szempontjából is jelentős ez a város számára. Ugyanakkor el kell mondani, hogy itt most munkaerőhiány van, mert több olyan nagy cég van nem csak Füzesabonyban, hanem Makláron is, akik jelentős mértékben munkaerőt vesznek fel, s a problémát inkább az okozza, hogy nincs megfelelő munkaerő.

– Többször írtunk a városi útjaik felújításáról az utóbbi időkben. Milyen pénzből és mennyi utat tettek rendbe?

– Az is természetes, hogy kilenc éve további célként fogalmazódott meg az útjaink felújítása, hiszen minden településen az utak a legfontosabbak, első helyen szerepel a kijavításuk. Városunkban voltak olyan utak, amelyekhez már harminc éve hozzá sem nyúltak, ezért is nagyon rossz állapotban voltak. Erre is kaptunk kormányzati támogatást, 900 millió forintot, amiből 56 utunkat újítottuk fel. Ezzel elértük, hogy a település útjainak 80 százaléka rendben vannak már.

