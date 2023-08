– Botrányos módon leszavazta a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az önkormányzat tulajdonában lévő temetők (Grőber urnatemető, Lajosvárosi köztemető, Hősök temető) rendbetartásáról szóló szerződéstervezetünket – tette közzé Facebook oldalán Farkas Attila alpolgármester.

– Önkormányutunk saját tulajdonú intézményünkkel kívánt volna szerződni a feladatellátásra, azonban a bizottság tagjai ezt nem hagyták jóvá. A temetők tisztán tartása, a zöldfelületek gondozása elengedhetetlen lenne, hogy halottaink békében pihenhessenek., így viszont rövid időn belül áldatlan állapotok fognak kialakulni a feladatellátás elvégzésének hiánya miatt. Az, hogy a fideszes képviselők Orosz Lászlóné, Lombeczki Gábor és Császár Zoltán milyen indíttatásból szavaztak nemmel, valamint hogy Tóth Zoltán miért tartózkodott felfoghatatlan és botrányos. Semmilyen körülmények között nincs magyarázat arra, hogy miért nem engedik a képviselők, hogy a városi temetőinket rendben tartsuk. Az alábbi képek a Hősök temetőjében készültek a hétvégén, egyes hősi halált halt katonák sírjai fel vannak borogatva, a kerítés jól láthatóan szét van vágva, ott ki be közlekednek a környékbeliek. Bár a temető szerintem nem sétálóutca, a jelek szerint ez egyenlőre így marad. – fogalmazott.

A bejegyzésre Orosz Ibolya, Fidesz-KDNP frakcióvezető reagált.

– Képviselőtársaimmal egyetértésben szomorúan láttuk, hogy ebben az akár békésebben is eltölthető nyári uborkaszezonban Eger - közgyűlés által egyébként meg sem választott - alpolgármestere politika sírrablásba kezdett ma délelőtt, gyakorlatilag feláldozva a politikai haszon oltárán az elhunytjaink iránt érzett kegyeletet. Messzemenően gusztustalannak tartom, hogy bárki ebben a városban ilyen eszközökhöz nyúljon, mindezt úgy, hogy sikerült ismét egy kapitális nagy hazugsággal mérgezni a helyi közéletet. – reagált a fentiekre Orosz Ibolya.



– Ugyanis mint azt a tisztelt alpolgármester úrnak tudni illenék a legutóbbi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén jómagam és képviselőtársaim nem azért szavaztuk le a városi temetők gondozására született szerződéstervezetet mert ab absurdum abban vagyunk érdekeltek, hogy szeretteink végső nyughelye gazos, piszkos, romos és ápolatlan legyen, hanem mert nem fogunk asszisztálni a városvezetés azon törekvéseihez, melyek során kivéreztetve a kézivezérlésük alól kikerült Városgondozást, most minden elképzelhető városi munkát a még polgármesteri fennhatóság alá tartozó EKVI-hez szervezzenek ki - mindezt persze jogilag súlyosan aggályos formában, mely komoly jogi, adóügyi és államigazgatási következményekkel is járhat az önkormányzat számára. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy a feladatokat korábban teljeskörűen ellátó Városgondozás szakemberei a munkák elvégzéséhez rendelkezésre álltak! Így érthetetlen számunkra, hogy a városvezetés miért kezdte el szisztematikusan kiszervezni – többek közt a temetők karbantartását is – a feladatokat évtizedek óta ellátó Városgondozás alól. Ahogyan az is felvet komoly kérdéseket, hogy a városvezetés, élén ezúttal Farkas Attilával miért tesz meg mindent annak érdekében, hogy az önkormányzat egy, a Városgondozástól piaci szemmel mérve is jelentős mértékben drágábban dolgozó intézménytől, az EKVI-től rendelje meg ezeknek a munkáknak az elvégzését. Mint ahogyan most már tőlük rendelik meg az utak, járdák, hidak, árkok karbantartását, a fakezelési, növényültetési feladatokat, illetve a játszóterek, utcabútorok karbantartását is. Mindezt idén tavasztól, miközben előtte hosszú évekig ezt a Városgondozás végezte. Roppant érdekes, nem? – hangsúlyozta a frakcióvezető.

Hozzátette, a bizottság elé tárt szerződéstervezet ezer sebből vérzik.