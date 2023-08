Elhangzott az a kérdés is, hogy a szerzetesek hogyan élik meg lelkileg a változásokat.

- Idővel hozzászokunk a változáshoz. Vannak szerzetesrendek, ahol ilyen nincs. Például a bencéseknél. Érzelmileg nem mindig könnyű bevenni ezeket a kanyarokat, de az áthelyezések előnyökkel is járnak - vélte.

A cikkből kiderül az is, hogy a kegyhely vezetését és a házfőnöki feladatokat megosztották.

- Kelemen atya békés, nyugodt természetű ember, biztos vagyok benne, hogy gördülékenyen meg tudunk beszélni mindent. Amiben pedig ő nagy változást hoz Szentkút életébe, azok az egyénileg vezetett lelkigyakorlatok. Ő ezt megtanulta és nagyon jól csinálja, én is jártam nála. ,Nálunk Szentkúton erre eddig is nyílt lehetőség, de csak szaggatottan. A tartományfőnök, Piusz atya pedig kifejezetten kérte, hogy a jövőben kiemelten működjön a kegyhelyen ez a lehetőség. Most már nem lesz akadálya, hála Kelemen atyának – fejtette ki Orosz Lóránt.

Felmerülhet a hívekben az is, hogy - mivel mindannyiunk életében állandó elem a változás, miként tanulhatnánk meg ezt jobban kezelni. Az atyák ebben is példát tudnak mutatni nekünk.