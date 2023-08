– Erre a két napra 160 donor jelentkezését terveztük. Minden 18 és 65 év közötti személyt várunk, a testsúlynak pedig minimum 50 kilogrammnak lenni kell, hogy vért adhasson valaki. Kedden mintegy 15 első véradónk is volt, ami átlagos számnak nevezhető. Igaz, ezen az alkalmon mindig nagyobb az érdeklődés a fiatalok részéről a Blue Box belépőjegyekért. Célzott véradás, mint mindig, most is van, de az általában 5-6 eset egy-egy ilyen alkalmon. Gyöngyösön a nyugat-nílusi vírust terjesztő tigrisszúnyogok miatt nincs korlátozás – foglalta össze Verébné Godó Ildikó.

Pethőné Tóth Ibolya, a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház MSc ápolója az érkezőket a véradás előtt megvizsgálta.

– Vérnyomás- és pulzusmérést végzek, testsúlymérésre is van lehetőség, bár az emberek többnyire ismerik a súlyukat. Abban az esetben, ha látok bármiféle tünetet a véradón, akkor a mellkas, a szívverés meghallgatását is elvégzem. Emellett a kérdőív alapján kikérdezem őket, van-e valamilyen betegségük, milyen gyógyszereket szednek, kaptak-e vért, illetve jártak-e külföldön meghatározott időintervallumon belül. A tigrisszúnyog Gyöngyösön nem okoz problémát. Van egy frissülő listán a folyamatos megfigyelésekről, emellett a Föld összes országát tartalmazó listánk is van, ahol azok a helyek követhetők nyomon, ahol folyamatosan fennáll a tigrisszúnyog-fertőzés kockázata. Ezek alapján mi is követjük a helyzetet – részletezte Pethőné Tóth Ibolya.

A Gyöngyösön élő, de mint hangsúlyozta, magát abasárinak valló Fülöp Erik rendszeres véradó, még szakközépiskolás korában kezdett vért adni.

– Azért tartom ezt fontosnak, mert megmentek három életet vele. Ez szerintem jó dolog. És sosem tudhatom, nekem mikor lesz erre szükségem. Nagy szüksége van az országnak a véradókra és a vérkészítményekre, mert jól tudjuk, a társadalmunk nem a legegészségesebb. Egészségesnek érzem magam, s amíg tehetem, a Gyöngyösön és vonzáskörzetében adódó lehetőségeket nem hagyom ki – mondta véradás közben Fülöp Erik.